إسرائيل تعتقل أردنيا بدعوى تنفيذه حادث طعن شرق تل أبيب

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، اعتقال أردني يعمل في بيتاح تكفا شرق تل أبيب، للاشتباه بتورطه في طعن عامل آخر.

وقالت الشرطة، في بيان، إنها فتحت تحقيقاً فور تلقيها بلاغاً من مدير مرآب، حول حادث طعن بين اثنين من العمال، مشيرة إلى نقل العامل المصاب في الحادث إلى مركز طبي في حالة خطيرة.

وبحسب ما نشره موقع «الشرق» للأخبار، أوضحت الشرطة أن العامل الأردني المشتبه به، يحمل تصريح عمل.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، اليوم الخميس، إنها لم تُبلغ باعتقال مواطن أردني في إسرائيل.

وأكد مصدر مسئول في الوزارة لموقع «خبرني» الأردني، أن الوزارة لم تتبلغ بهذا الخصوص من الجانب الإسرائيلي، كما لم تصل معلومات رسمية للسفارة الأردنية لدى تل أبيب، أو لوزارة الخارجية، حتى لحظة كتابة الخبر.