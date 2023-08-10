 بولندا: ألمانيا سوف تبقي على نظام الدفاع الجوي باتريوت حتى نهاية العام - بوابة الشروق
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بولندا: ألمانيا سوف تبقي على نظام الدفاع الجوي باتريوت حتى نهاية العام

وارسو - د ب ا
نشر في: الخميس 10 أغسطس 2023 - 3:39 م | آخر تحديث: الخميس 10 أغسطس 2023 - 3:39 م

تعتزم ألمانيا الإبقاء على نظام الدفاع الجوي باترويت المتمركز في جنوب شرق بولندا حتى نهاية العام، عقب أن توصلت الدولتان لاتفاق بشأن تمديد تمركز النظام.

وأكد وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك الاتفاق مع ألمانيا في حوار مع إذاعة بولندا اليوم الخميس.

وقال بلاشتشاك إنه بحلول نهاية العام، سوف تكون بولندا مستعدة لدمج أنظمة باترويت الخاص بها في نظامها الدفاع.

ويشار إلى أنه تم نشر ثلاثة أسراب باترويت ألمانية في زاموشتش بجنوب شرق بولندا، في موقع ليس ببعيد عن الحدود مع أوكرانيا منذ يناير الماضي، وذلك لحماية المجال الجوي للبلاد.

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