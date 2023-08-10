دراسة: أغلب الألمان لا يرون مستقبلا مشرقا لشباب اليوم

كشفت دراسة حديثة، أن نحو ثلثي الأشخاص البالغين في ألمانيا يرون أن فترة الشباب كانت الأجمل في حياتهم، ولكن أغلبهم لا يرغب على الرغم من ذلك في مبادلة الأماكن مع شباب اليوم، لأنهم لا يرون مستقبلا مشرقا لهؤلاء الشباب.

وجاء في الدراسة التي أجراها معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي ومعهد "سينوس" لأبحاث السوق والأبحاث الاجتماعية والتي تم نشرها، اليوم الخميس، أن ثلث من شملتهم الدراسة فقط يودون لو كانوا في ذلك العمر الآن.

وذكر 3 من كل 5 أشخاص ممن شملتهم الدراسة أنهم يرون أن مراهقي اليوم لا ينتظرهم مستقبل مشرق، وتم وصف تغير المناخ وعواقبه بأنه التحدي الأكبر أمام هذا الجيل.

وذكر أكثر من نصف من شملتهم الدراسة أيضا أنه يجب الاستماع للشباب بشكل أكبر في النقاش حول المناخ.

وصرح فيليب شنايدر الخبير لدى معهد "يوجوف": "للوهلة الأولى يظهر تغير المناخ حاليًا بوصفه تحديًا يثير القلق، لاسيما بين الشباب، ويدفعهم لاحتجاجات".

كما تم وصف توفير سكن يمكن دفع تكاليفه وتحقيق الأمن المالي في سن الشيخوخة والفجوة بين الأغنياء والفقراء وتأثير الأحداث العالمية مثل الحرب والتضخم على أنها تحديات جوهرية بالنسبة للشباب.

ولإجراء هذه الدراسة، قام معهد "يوجوف" باستطلاع الرأي بين 2024 شخصا خلال الفترة بين 27 يونيو و6 يوليو الماضيين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يحل في 12 أغسطس الموافق بعد غد السبت، وتمثل هذه النتائج منظور السكان الألمان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و75 عامًا، وفقا لكلا المعهدين.