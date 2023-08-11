الحكومة الألمانية تعطي الضوء الأخضر لتسليم غواصة ثانية لسنغافورة

أعطت الحكومة الألمانية الضوء الأخضر لتسليم غواصة ثانية لسنغافورة.



وذكر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في خطاب موجه للجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان الألماني "بوندستاج"، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، على نسخة منه، أنه تم اتخاذ قرار بالموافقة النهائية على ذلك من جانب مجلس الأمن الاتحادي.



ويتعلق القرار بغواصة من طراز "218 إس جي" من إنتاج شركة "تيسنكروب" للأنظمة البحرية.



يذكر أنه تم تغطيس غواصتين في حوض بناء السفن التابع للشركة في مدينة كييل الألمانية بحضور المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس وزراء سنغافورة لي هسين لو في ديسمبر الماضي، وكان تم تسليم واحدة منهما بالفعل.



يشار إلى أن سنغافورة اشترت إجمالي أربع غواصات من طراز "218 إس جي".