 الصحة عن تفشي الدرن بين النازحين القادمين لمصر من السودان: معدلات الإصابة 8 بين كل 100 ألف نازح - بوابة الشروق
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الصحة عن تفشي الدرن بين النازحين القادمين لمصر من السودان: معدلات الإصابة 8 بين كل 100 ألف نازح

محمد شعبان
نشر في: الخميس 10 أغسطس 2023 - 8:12 م | آخر تحديث: الخميس 10 أغسطس 2023 - 8:12 م
جدد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، نفي الشائعات المتداولة مؤخرا؛ بشأن تفشي عدوى «الدرن» بين النازحين القادمين إلى مصر من السودان، وذلك على خلفية ترويج وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع صوتي يعج بمعلومات خاطئة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس: «ما ذكر في المقطع الصوتي غير حقيقي، لا على المستوى العلمي ولا على أرض الواقع»، مشيرا إلى تطبيق وزارة الصحة الإجراءات الاحترازية كافة بالتعاون مع المنظمات الأممية على غرار منظمتي الصحة العالمية واليونيسف.

وأضاف أنه لا توجد أية مؤشرات أو دلائل تشير إلى رصد أمراض وبائية مرتفعة المعدلات بين النازحين القادمين إلى مصر، وذلك بناء على الفحص الدوري بعيادات الحجر الصحي بمنافذ الدخول الجوية والبرية والبحرية للدولة، موضحا أن الأمراض المنتشرة غير وبائية أو معدية مثل ارتفاع السكر وضغط الدم وأمراض القلب.

وبشأن عدوى الدرن المثارة مؤخرا، قال إن معدلات الإصابة بالمرض 8 إصابات من بين كل 100 ألف نازح إلى مصر، متابعا: «لا يوجد قول واحد وفقا للأرقام ما يدل على وجود أية مؤشرات بشأن ارتفاع معدلات الإصابات الوبائية، وبالتالي ما ذكر في المقطع الصوتي وجرى تداوله عاريا من الصحة وغير حقيقي».

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