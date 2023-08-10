مدينة سيوة: تنظيم الدورة السابعة من مهرجان التمور الدولي أكتوبر القادم

قال محمد بكر يوسف، رئيس مركز ومدينة سيوة، إن العمل جار على قدم وساق لتنظيم الدورة السابعة من مهرجان التمور الدولي في أكتوبر القادم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع مشايخ قبائل سيوة، وأمناء الأحزاب وممثلي المجتمع المدني بسيوة، وعدد من شباب الواحة، لاستعراض ومناقشة التجهيزات اللازمة لإقامة مهرجان التمور المصرية الدولي السابع خلال الفترة من 20 حتى 22 أكتوبر.

وتم مناقشة مقترحات وأفكار جديدة، الهدف منها الظهور بسيوة في المهرجان بالمظهر اللائق والمشرف، ومن أجل تحقيق نجاح المهرجان في تطوير مجال إنتاج التمور، والذي سيساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية لصغار المزارعين، وصناعة التمور وفتح أسواق جديدة محليا وعالميا، وبالتالي تحقيق التنمية بنطاق واسع.