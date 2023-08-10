لندن: روسيا قد تكون زادت مؤخرا من جهودها لإعاقة وصول المواطنين للشبكات الافتراضية

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، بأنه من المحتمل أن تكون السلطات الروسية قد زادت خلال الأسبوع الماضي من جهودها المستمرة لإعاقة وصول المواطنين الروس إلى الشبكات الافتراضية الخاصة.

وتفيد التقارير بأن الكثير من الشبكات الافتراضية الخاصة الأكثر شيوعا صارت غير قابلة للاستخدام في بعض المناطق الروسية، بحسب ما أشارت إليه وزارة الدفاع البريطانية في تحديثها الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا).

وتسمح الشبكات الافتراضية الخاصة للمستخدمين بتشويش وصولهم إلى الإنترنت، والحفاظ على الخصوصية وتجاوز الرقابة التي تفرضها الدولة.

وجاء في تقييم وزارة الدفاع البريطانية أن الشبكات الافتراضية الخاصة تحظى بشعبية كبيرة في روسيا، على الرغم من كونها غير قانونية منذ عام 2017. فهي تسمح للمستخدمين بالوصول إلى مصادر الأخبار الدولية الموضوعية، التي تشمل المعلومات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.

ومن المحتمل أن تمثل الشبكات الافتراضية الخاصة أكبر نقطة ضعف فردية بين المحاولات التي تقوم بها الدولة الروسية من أجل السيطرة على المعلومات المحلية المنتشرة.