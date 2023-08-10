فيلم باربي يحقق أعلى الإيرادات في عام 2023 في بريطانيا وأيرلندا

حقق فيلم "باربي" أعلى الإيرادات خلال العام الجاري حتى الآن في بريطانيا وأيرلندا ، حسب أظهرت أرقام جديدة.

وحقق الفيلم الكوميدي الناجح، الذي تقوم ببطولته النجمة مارجوت روبي، في دور الدمية الشهيرة عالميا باربي، 5ر67 مليون جنيه استرليني (9ر85 مليون دولار) في أول ثلاثة أسابيع لعرضه، ليتفوق على فيلم "ذا سوبر ماريو بروس" الذي تراجع إلى المركز الثاني محققا 6ر54 مليون جنيه إسترليني، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ويبدو أن نجاح "باربي" الكبير في شباك التذاكر سيتجاوز الفيلم الأكثر نجاحا في العام الماضي "توب جان: مافريك" والذي حقق 7ر83 مليون جنيه إسترليني.