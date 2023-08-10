 وزير الدولة الإماراتي شخبوط بن نهيان يلتقي قيس سعيّد في تونس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الدولة الإماراتي شخبوط بن نهيان يلتقي قيس سعيّد في تونس


نشر في: الخميس 10 أغسطس 2023 - 9:00 ص | آخر تحديث: الخميس 10 أغسطس 2023 - 9:00 ص

التقى وزير الدولة الإماراتي، شخبوط بن نهيان آل نهيان، مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، حيث ناقشا العلاقات الثنائية والفرص والإمكانيات لتطويرها ودفعها إلى الأمام، لما فيه مصلحة البلدين.

وأوردت وكالة الأنباء الإماراتية أن الوزير الإماراتي "نقل تحيات رئيس الدولة، محمد بن زايد آل نهيان، ونائب الرئيس رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، وغيرهما من المسؤولين الإماراتيين مع تمنياتهم لتونس وللشعب التونسي الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار".

وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان، خلال المحادثات، حرص قيادة دولة الإمارات على الوقوف إلى جانب تونس وحكومتها وشعبها، فضلا عن تعزيز العلاقات بين البلدين واستثمار الفرص المتاحة لدفع آفاق التعاون المشترك في القطاعات كافة.

من جانبه، حمّل الرئيس سعيّد ضيفه الإماراتي "تحياته إلى المسؤولين الإماراتيين وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التقدم والتطور والنماء".

وأثنى الرئيس سعيّد على مستوى العلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات بجمهورية تونس، والمبنية على روابط الأخوة التاريخية.


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