قال الكاتب والباحث سامح عيد، إنه التحق بالإخوان في سن صغيرة وقضى معهم 22 عاما، مشيرًا إلى أن «المساجد تحت نفوذ الإخوان أو السلفيين فقط، دون وجود لجماعات التكفير في دمنهور».

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن «التجنيد يبدأ بالتدرج بتحفيظ القرآن، ثم الأنشطة الترفيهية والألعاب والرحلات»، منوهًا أن المسئولين عن الأطفال يطلبون منهم عدم إخبار أهلهم بما يدور داخل الجماعة.

ولفت إلى أن تنظيم الإخوان كان ينقسم إلى شقين؛ تنظيم خاص أو شعب، مضيفًا: «حين عادوا للعمل في السبعينيات، كان الغالب هو تجنيد الأطفال والشباب بصياغة التنظيم الخاص، محب ومؤيد ومنتسب وعامل ونقيب، وهذا الأخير هو تنظيم خاص داخل التنظيم، ويكتبون التقارير في الإخوان، وعلى سبيل المثال وجدي غنيم كان محبا فقط، ولكن الجماعة استغلته».

وأوضح أن رتبة النقيب في الإخوان كانت مهمة؛ لأنها هي التي تصعد الإخوان درجة أو تخفضهم درجة، وهو ما يطلق عليه مسمى «التوثيق والتضعيف»، معقبًا: «العضو كان يصل لدرجة العبودية، ويقولون له: (تعتقد في نفسك الخطأ وفي الجماعة الصواب)».

وذكر أن فكرة أن حسن البنا بريء من الأفكار التكفيرية «مغلوطة»، مشيرًا إلى أن مؤسس الجماعة كان يقول: «نحن إسلام القرن الرابع عشر، ونحن الصحابة، ومن ليس معنا يكون خارجا عن الإسلام».

وأشار إلى أن «البنا» طلب تكوين كتائب ليغزو العالم، مستكملًا: «العديد من الناس يظنون أن البنا قتل بسبب حادث قتل النقراشي، لكن الأمر كان أكبر من ذلك، فقد قتل البنا بسبب تدبيره اغتيال الإمام يحيى في اليمن، عن طريق شركة مقاولات محمد سالم زوج زينب الغزالي».