صحيفة فرنسية: إيرباص مازالت تعاني من مشاكل في طائرات ايه 380

مازالت شركة إيرباص الفرنسية لصناعة الطائرات تعاني من مشاكل في طائرتها من طراز ايه 380، عقب رصد عدد من الشقوق الدقيقة في عدد من الطائرات، بحسب ما ذكرته صحيفة ليزيكو الفرنسية، نقلا عن مصادر لم تسمها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه منذ بداية العام، تم إعادة عدد من طائرات ايه 380، المدرجة في أسطول شركة طيران الإمارات، إلى تولوز لتخضع للتفتيش والإصلاح.

وأفادت الصحيفة الفرنسية أن الشقوق الدقيقة على الأجنحة بوجه خاص يصعب إصلاحها.

وأضافت الصحيفة أنه رغم أن المشكلة لا تمثل تهديدا أمنيا فوريا، حيث إن الشقوق مازالت سطحية، زادت المشكلة سوءا عقب جائحة كورونا نظرا لعدم تحرك الطائرات لأكثر من عام.

ولم يرد ممثلو إيرباص الإعلاميون على الفور على رسالة بريدية من بلومبرج تطلب التعليق خارج ساعات العمل.