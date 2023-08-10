مسئول بحكومة شينجيانج: التعليم في منطقة الإيجور يشهد تحولا تاريخيا

قال شيو جاو يوانج نائب مدير التربية والتعليم في شينجيانج إنهم اتخذوا سلسلة من الإجراءات المهمة لتطوير التربية والتعليم في المنطقة الصينية الغربية، فعملوا على تنفيذ مشروع رفع جودة التربية والتعليم ودفع عجلة الإصلاح الشامل في مجال التربية والتعليم على مختلف المستويات والفئات، بما يجعله يندمج في معادلة التنمية الجديدة للصين، ويساهم في إقامة نظام التربية والتعليم الأكثر فعالية وجودة، ويغيّر ملامح التربية والتعليم لمنطقة شينجيانج بشكل غير مسبوق.

وأضاف يوانج خلال لقاء جمع مسؤولي الحكومة في شنجيانج ذاتية الحكم مع وفد من الصحفيين المصريين ومسؤولين من الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أن التربية والتعليم داخل شينجيانج تطورت على مختلف المستويات والفئات بخطوات ثابتة نحو اتجاه تحسين الهيكل واستكمال النظام ورفع الجودة للتعليم في الصين.

وأشار يوانج إلى أنه في العقد الماضي، ارتفعت نسبة تطور التربية والتعليم في شينجيانج على الخدمات العامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل ملحوظ، حيث تطور التعليم ما قبل المدرسي بشكل شامل وآمن وبجودة عالية، وتم استكمال تطوير إدارة رياض الأطفال في المناطق السكنية والمدن.

ولفت مسؤول التربية والتعليم في شينجيانج إلى استكمال الأنظمة الدراسية للتعليم الأساسي والثانوي حتى أصبحت الأنظمة السياسية الخاصة في هذا المجال مكتملة نسبيا، مشيرا إلى ارتفاع مستوى التعليم للمدارس الثانوية وتحسن وضع مدارس التعليم المهني وتخصصاتها، حيث أصبحت تعمل على بناء "التجمعات الصناعية الثمانية" لمنطقة شينجيانج، والتوفيق بين التعليم والإنتاج من خلال التعاون بين المدارس والشركات.

وأشار يوانج إلى ارتفاع القوة الشاملة للتعليم العالي، وتتحسن ظروف التعليم، حيث شهدت المنطقة تغيرا وتحسنا مستمرا للتخصصات الجامعية، وحققت قفزة تاريخية في مجال تعميم التعليم العالي.

وقال يوانج شينجيانج خلال العقد الماضي أنشأت نظام لتمويل الطلاب يغطي جميع المراحل الدراسية، من التعليم ما قبل المدرسة إلى التعليم العالي، الأمر الذي يضمن حق الطلاب من مختلف القوميات في تلقي التعليم، كما نجحت الحكومة في إقامة نظام تنمية التعليم حيث حقق مجال التربية والتعليم في منطقة شينجيانج تحولا تاريخيا.

وأضاف يوانج أن تجارب شينجيانج في مجال التربية والتعليم في العقد الماضي أثبتت أن سياسة الحزب الشيوعي الصيني لإدارة شينجيانج في العصر الجديد سياسة حكيمة وصحيحة، وتتفق تماما مع واقع شينجيانج وتتماشى مع تطلعات أبناء الشعب من كافة القوميات.

وأكد مسؤول التربية والتعليم أنهم سوف يسترشدون بأفكار الرئيس شي جين بينج ويطبقوا سياسة الحزب الشيوعي لإدارة شينجيانج في العصر الجديد بشكل كامل ودقيق، مع التركيز على حاجات أبناء الشعب من كافة القوميات للتعليم العادل، وتطبيق مشروع رفع جودة التعليم ودفع عجلة التنمية على نحو شامل.