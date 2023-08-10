أقيمت منذ قليل، الندوة الخاصة للفنان محمد محمود، داخل دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان القومي للمسرح المصري.

وقال محمد محمود -على هامش الندوة- "كان من المفترض أن أقدم جملة واحدة في فيلم أمير البحار، ولكن موهبتي المسرحية فرضت عليه أن أقدم مونولوج ارتجالي على الهواء وكان هذا المشهد أكثر مشاهدة على السوشيال ميديا".

وأضاف "المخرج وائل إحسان كان رافض وجودي في العمل، ولكن هنيدي راهن على موهبتي، وبعد ما قدمت المشهد اقتنع بي المخرج قائلا: «أنت ممثل كبير ورائع وأنا خسرت الرهان مع هنيدي بسببك»".



المهرجان القومي للمسرح المصري، انطلق يوم 29 يوليو ويستمر حتى 14 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.