أمن الدولة الصينية: قرار ترخيص صادرات الجاليوم والجرمانيوم يهدف إلى حماية أمن الدولة

قالت وزارة أمن الدولة الصينية، إن القرار الذي أصدرته الصين في الشهر الماضي، بترخيص صادرات الجاليوم والجرمانيوم، كان إجراء مشروعا يهدف إلى حماية أمن الدولة، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس.

وقالت الوزارة في بيان لها نُشر اليوم على حسابها الرسمي عبر تطبيق "وي تشات" الصيني، إن تصميم الصين على حماية أمن الموارد ثابت، حيث أشارت إلى قضية سابقة جرى خلالها إلقاء القبض على موظفين يعملون بإحدى الشركات الأجنبية في عام 2009، بسبب تسريب بيانات خاصة بشركات صينية رائدة تعمل في مجال الحديد والصلب.

ولم يذكر البيان اسم الشركة، ولكنه من المرجح أنه يشير إلى شركة "ريو تينتو"، التي تم إلقاء القبض على بعض موظفيها في عام 2009.

وجاء في البيان أن الموارد ضرورية من أجل معيشة الأفراد، وأن الحفاظ على أمن الدولة وإجراءات الرقابة على الصادرات "معقولة وشرعية"، مضيفا أنه "لا مجال للانتقاد".