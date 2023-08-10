إزالة حالة تعد ورفع 248 طن قمامة ومخلفات في مدينة سنورس بالفيوم

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صرح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم، بأنه تم إزالة حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، ورفع 248 طن قمامة ومخلفات فى حملة بالمدينة والقرى.

وأوضح أنه تم أمس تنفيذ حملة برئاسة أشرف أيوب نائب رئيس المركز لشئون المرافق، قامت بإزالة شدة خشبية على قطعة أرض بمساحة 12 سهما بزمام جمعية سنورس ثان الزراعية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

وأضاف أنه يستمر تنفيذ حملات نظافة مكثفة وتشجير بالطرق وعدد من قرى المركز، وأوضح أن حملات النظافة العامة الصباحية والمسائية بالمدينة والقرى قامت برفع 243 طن قمامة و5 أطنان أتربة.