إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص بسبب إعصار خانون في كوريا الجنوبية

تسببت الأمطار الغزيرة والرياح العنيفة الناجمة من إعصار خانون، في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وأضرار جسيمة للمنشآت في جميع أنحاء كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، حيث كانت تجتاح البلاد من الجنوب إلى الشمال، بعد هبوط الإعصار على الساحل الجنوبي الشرقي صباح اليوم.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكورية «يونهاب»، أجبر الإعصار على إلغاء 355 رحلة جوية في 14 مطارا، و161 قطار فائق السرعة، و251 قطارا عاديا، وإغلاق 490 طريقا، و166 منطقة ساحلية، و178 ممرا بحريا، و21 حديقة وطنية في أرجاء البلاد.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات نتيجة الإعصار؛ لكن تم إجلاء 10 آلاف و641 شخصا إلى ملاجئ طارئة، حتى الساعة 11:00 صباحا وفقا للأرقام الحكومية.

وفي بلدة بويو بوسط البلاد، نقلت امرأة ثلاثينية إلى مستشفى، بعد أن اصطدمت بشجرة سقطت على طريق صباح اليوم.

وتم تعليق أو تقليص عدد 1579 من رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، أو تحولت إلى فصول عبر الإنترنت بسبب الإعصار.

واخترق «خانون» الذي هبط على الساحل الجنوبي الشرقي، بالقرب من جزيرة غيوجي في الساعة 9:20 صباحا، المناطق الداخلية طوليا، ومن المتوقع أن يصل إلى منطقة على بعد 40 كيلومترا شرق وجنوب شرق سيول، في حوالي الساعة 9:00 مساء، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية الكورية.

وذكرت الإدارة أنه في منتصف النهار، كان الإعصار يتجه شمالا بسرعة 38 كيلومترا في الساعة في منطقة على بعد 20 كيلومترا جنوب مدينة دايغو، مشيرة إلى أن ضغطه المركزي يبلغ 980 هكتوباسكال، مع سرعة رياح قصوى تصل إلى 104 كيلومترات في الساعة أو 29 مترا في الثانية.

وأفادت بأن الإعصار ضعف قليلا بعد وقت قصير من وصوله إلى اليابسة، ومن المتوقع أن تتقلب سرعته بين 19 و33 كيلومترا في الساعة قبل عبور الحدود بين الكوريتين في منتصف الليل، وأضافت أن السرعة المنخفضة قد تزيد من كميات الأمطار والأضرار المرتبطة بالأمطار الغزيرة.

ويعد المسار المتوقع لإعصار خانون غير مسبوق، لأنه سيصبح أول إعصار يعبر شبه الجزيرة الكورية من الجنوب إلى الشمال، منذ بدء جميع السجلات ذات الصلة في عام 1951. وبهذا، قد يبقى فوق كوريا الجنوبية لمدة 15 ساعة تقريبا.