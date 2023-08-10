تعليم بني سويف: فتح باب التظلم على نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية 15 يوما

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في تقديم تظلم على نتائج امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بداية من السبت المقبل 12 أغسطس الجاري ولمدة 15 يوما.

ومن جهته أشار محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إلى اجتماعه بمسئولي الشئون المالية والإدارية وشئون الطلاب و لجان النظام والمراقبة، وتم الاتفاق على تحديد شباك لكل قطاع، حيث يضم قطاع "أ" إدارات (بني سويف وإهناسيا وببا) بينما يضم قطاع "ب "إدارات (الواسطى وسمسطا وناصر والفشن) للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور.

ويسدد ولي الأمر أو الطالب قيمة التظلم "مبلغ يتم تحديده عن كل مادة بخزينة المديرية، وملء طلب مراجعة المواد (من إدارة شئون الطلبة بالمديرية) على أن يتم مراجعة أوراق إجابة قطاع "أ" بمقر مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، وقطاع "ب" بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بمدينة بني سويف.

والجدير بالذكر أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، اعتمد أمس الأربعاء، نتيجة امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة بنجاح 78% للطلاب النظاميين، و76.14% للمنازل، بينما بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية 81.4% (92.3% نظامي، منازل 71.4%)، و100% للمهنية للصم وضعاف السمع ومتخلفي الفصل الدراسي الثاني.