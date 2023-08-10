شولتس: نقص العمالة مشكلة ستشغل ألمانيا على مدار عقود قادمة

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بأن تأمين الاحتياجات من الكوادر الفنية المتخصصة يشكل واحدا من أكبر التحديات، التي سيتعين على ألمانيا مواجهتها خلال العقود المقبلة.



وخلال زيارة لشركة في مدينة فالترسهاوزن بولاية تورينجن شرقي ألمانيا، قال شولتس اليوم الخميس، إن إحدى المهام الرئيسية خلال السنوات العشر أو العشرين وربما أيضا الثلاثين المقبلة ستتمثل في استغلال كل الإمكانات حتى يحصل كل شاب على تدريب مهني جيد.



وأضاف أن هذه المهمة تتعلق أيضا باستكمال تدريب الأشخاص العاملين بالفعل واجتذاب كوادر فنية من الخارج.



واعتبر شولتس أن قانون هجرة العمالة الماهرة يعد خطوة على هذا الطريق، مشيرا إلى أن هذا القانون يمكن أن يدخل حيز التنفيذ قريبا.



ولعب نقص العمالة الماهرة دورا كبيرا أيضا خلال زيارة شولتس لشركة "سيلابل سوليوشنز" اليوم، وقال شولتس بعد محادثات مع موظفين في الشركة إن " هذه القضية تؤثر على الجميع بالطبع".



وفي إشارة إلى فترات البطالة المرتفعة لاسيما في ألمانيا الشرقية، قال شولتس إن هذه مشكلة "أفضلها عن مشاكل أخرى" ،معربا عن اعتقاده بأن مشكلة اجتذاب كوادر فنية متخصصة قابلة للحل.



كان رئيس رابطة أرباب العمل في ألمانيا راينر دولجر طالب الساسة والسلطات في ألمانيا في هذا الأسبوع ببذل المزيد من الجهود من أجل اجتذاب كوادر فنية أجنبية إلى ألمانيا، وقال إن "قانون هجرة العمالة الماهرة هو خطوة في الطريق الصحيح، لكن يجب القيام بأكثر من ذلك بكثير".



واستقبل العاملون في الشركة المستشار الألماني بحفاوة، وقوبل شولتس بالتصفيق قبل أن يقوم بإجراء حديث مع العاملين، وأشاد شولتس بشجاعة الرئيسين التنفيذيين للشركة وبالعاملين بها حيث قاموا بإخراج الشركة من اتحاد شركات في عام 2020 وعملوا على أن تقف الشركة على قدميها، وأردف:" إنه لأمر مثير للإعجاب أن ترى كيف يجري العمل هنا".



وأفادت بيانات "سيلابل سوليوشنز" بأن عدد العاملين لديها يبلغ قرابة 170 شخصا وأنها تبيع منتجاتها في أكثر من 150 دولة.



وتصنع الشركة مقاطع من المطاط الصناعي والطبيعي التي تستخدم بالدرجة الأولى كوسائل إحكام في إنشاء الأنفاق ومسارات السكك الحديدية. وتعد مدينة فالترسهاوزن مقرا لتراث صناعة المطاط الذي يزيد عمره هناك عن 100 عام.