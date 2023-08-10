 شولتس لا يستبعد توفير علاجات غير مصرح بها بعد لعلاج كوفيد طويل الأمد - بوابة الشروق
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شولتس لا يستبعد توفير علاجات غير مصرح بها بعد لعلاج كوفيد طويل الأمد

إرفورت (ألمانيا) (د ب أ)
نشر في: الخميس 10 أغسطس 2023 - 11:31 م | آخر تحديث: الخميس 10 أغسطس 2023 - 11:31 م
صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، بأنه لا يستبعد إصدار قواعد جديدة تتعلق باستخدام عقاقير غير مصرح بها بعد لمعالجة مرض كوفيد طويل الأمد.

وخلال حوار مع مواطنين في مدينة إرفورت شرقي ألمانيا، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي اليوم الخميس، إن هناك قدرا كبيرا من الأمان في نظام الصحة.

وذكر أن هذا أمر جيد للغاية، ولكن إذا كان هناك شخص ما مرض منذ ثلاثة أعوام وهناك أدوية ربما تساعد لكنها لن تكون متاحة قبل خمسة أعوام بسبب اختبارات مختلفة "فربما يكون هذا شيئا نحتاج فيه إلى تطوير ممارسة أخرى".

ورأى شولتس أنه يجب توفير مثل هذه العقاقير التي لا تزال غير آمنة ولم يجر اختبارها بشكل نهائي في حال وافق المريض والطبيب على تناولها.

جاء ذلك في رد من شولتس على امرأة (37 عاما) ذكرت أنها مريضة بكوفيد طويل الأمد وسألت المستشار عن الرعاية الطبية لهؤلاء المرضى والضمان الاجتماعي.

وأجاب شولتس بأنه تناقش مع وزير الصحة الألماني أمس الأربعاء حول إمكانية إعداد قانون من شأنه أن يسهل البحث الدوائي والبحث الجامعي.

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