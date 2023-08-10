محققون باكستانيون يجرون مقابلات مع متسلقين دوليين خلال التحقيق بشأن مقتل حمال فوق جبل كيه 2

قال مسئولون اليوم الخميس، إنه ممن المقرر أن يقوم محققون باكستانيون بإجراء مقابلات مع متسلقين دوليين، في إطار التحقيق الجاري بشأن مقتل حمال على ارتفاعات عالية في الأسبوع الماضي فوق "كيه 2"، ثاني أعلى جبل في العالم.

وكان الحمال المحلي محمد حسن، سقط من على ارتفاع 8000 متر بينما كان متواجدا على جرف يقع بالقرب من القمة، حيث كان يصلح الحبل للمتسلقين في ذلك الوقت.

وأظهر مقطع فيديو نشره زميله الحمال من نيبال على وسائل التواصل الاجتماعي، العديد من متسلقي الجبال الذين كانوا يسيرون بجوار جثة حسن، في محاولة للوصول إلى القمة.

وقال راهات كريم بايج، وهو أحد الأعضاء في لجنة التحقيق: "لقد جمعنا معلومات أولية، وسنبدأ في استجواب الأشخاص الذين كانوا يتواجدون هناك وقت وقوع الحادث".

وأوضح بايج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "الأقوال الأهم ستكون لحمال آخر، كان يقوم بإصلاح الحبل مع حسن وشاهده أثناء سقوطه. سنجري مقابلة معه اليوم".

وأضاف أنه من المقرر أن يتم إجراء مقابلات مع متسلقين من خمس جنسيات على الأقل، لتحديد ما إذا كانت مساعدتهم كان من شأنها أن تنقذ حياة الحمال القتيل.