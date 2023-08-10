طارق الشناوي: الأغنية الساخرة من نقيب الموسيقيين لا يعاقب عليها القانون

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن «الأغنية التي لحنها أحد المطربين، وشملت السخرية من نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، لا يعاقب عليها القانون»، مشيرًا إلى أن «القانون يعاقب على الكلمات النابية التي تشمل سبًا وقذفًا».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية إنجي أنور، والمذاع مساء اليوم الأربعاء، عبر فضائية «ETC»، أنه قرأ تصريحات للمتحدث الإعلامي للنقابة، يعلن فيها عن اجتماع المجلس لمناقشة رد الفعل المتخذ بحق المطرب المسيء.

واستطرد: «المجلس أدخل نفسه كطرف، ولكن الطرف الحقيقي هو النقيب، فلا يصح أن يجتمع المجلس لمحاسبة مطرب أو ملحن أو كاتب يسخر فيها من مطرب آخر».

وطالب الشناوي مجلس نقابة الموسيقيين بالترفع عن هذا التراشق، والابتعاد عن كل ما يخص النقيب كفنان، موضحًا أن «المطرب سخر من مصطفي كامل بصفته فنانًا وليس نقيبًا».

واشار الي أن بيرم التونسي كتب زجل «يا أهل المغني دمغنا واجعنا دقيقة اسكتوا لله»، للسخرية من محمد عبدالوهاب، وأحمد رامي، لكنهم لم يقدموا للتحقيق وقتها.