وزير خارجية السودان: رفضنا حضور فولكر لجلسة مجلس الأمن لا ينطوي على أي ابتزاز

قال وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، إن «رفض السودان حضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، لجلسة مجلس الأمن، لا ينطوي على أي ابتزاز لأحد ولا تهديد».

وأضاف خلال تصريحات لوكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الخميس، أن «رفض حضور الممثل الأممي، ممارسة لحق السودان المشروع في قبول من يرى أنه يخدم السودان وشعبه، ويرفض من يعمل ضده».

وقال إن «السودان نجح في مسعاه باستبعاد فولكر، عن جلسة المجلس، وتقديم بيان عن السودان؛ حيث سبق أن أعلن السودان بأنه شخص غير مرغوب فيه، وأنه فيما يتعلق بالحكومة السودانية، لم يعد ممثلا للأمين العام الأمم المتحدة».

وأشار إلى أن «هناك دولًا اتهمت السودان بابتزاز الأمم المتحدة»، قائلا إن «ذلك غير صحيح لأن السودان نفسه كان ضحية ابتزاز بعض الدول العظمى؛ التي تتمتع بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن، وسخرت ومازالت تسخر مجلس الأمن للإضرار بالدول النامية، وإرغامها على انتهاج نهج يستجيب لمطامع ومخططات الاستعمار الجديد».

وحث الوزير الأمين العام للأمم المتحدة، على الإسراع في تعيين ممثل جديد خلفا لفولكر، لافتًا إلى أن «العمل في بعثة (يونتامس) في ظل الظروف التي يمر بها السودان، لا يستحمل الفراغ».

يذكر أن فولكر لم يقدم اي بيان أو مداخلة في جلسة الأمس، وذلك لأول مرة منذ تعيينه ممثلا خاصا الأمين العام للأمم المتحدة في السودان.