أمريكا وبريطانيا وكندا تفرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان السابق

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، اليوم الخميس، فرض عقوبات على رياض سلامة الحاكم السابق لمصرف لبنان، متهمة إياه بارتكاب أعمال فساد لتحقيق الثراء لنفسه ولشركائه.



ونفى سلامة في رسائل لوكالة "رويترز" اتهامات الدول الثلاث، وقال إنه سيطعن عليها، لافتا إلى أن بعض أصوله جُمدت بالفعل في تحقيقات سابقة.



وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن "تصرفات سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار حكم القانون في لبنان"، مشيرة إلى أنها عاقبت أربعة آخرين مقربين منه، من بينهم أقارب وشركاء مقربون ومساعده الأساسي.



وأضافت الوزارة: "أساء سلامة استغلال منصبه في السلطة بما ينتهك على الأرجح القانون اللبناني من أجل إثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية من الباطن للاستثمار في عقارات في أوروبا".



كما فرضت بريطانيا وكندا، اليوم الخميس، عقوبات على سلامة، الذي شغل منصب حاكم مصرف لبنان من 1993 حتى 31 يوليو 2023.



وترك رياض سلامة منصبه الشهر الماضي بعد أن تداعى إرثه وسط انهيار في القطاع المصرفي اللبناني واتهامات بالفساد في الداخل والخارج.



وفي مايو، أصدرت السلطات الفرنسية والألمانية أوامر بالقبض عليه. وأُعلن في نشرات الإنتربول الحمراء أنه مطلوب من كلا البلدين بتهم غسل أموال.



ويحمّل كثير من اللبنانيين، سلامة والطبقة الحاكمة مسئولية الانهيار الذي أفقد الليرة 98% من قيمتها.



ونفى سلامة مرارا مزاعم ارتكاب جرائم مالية، وقال إنه يتم تقديمه كبش فداء للأزمة الاقتصادية.



ووجهت السلطات في لبنان إلى سلامة وشقيقه رجا و مساعدته الحويك اتهامات بغسل الأموال والاختلاس والكسب غير المشروع في فبراير الماضي.