 تركيا: القبض على 3 عناصر من داعش خططوا لعملية شمال سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تركيا: القبض على 3 عناصر من داعش خططوا لعملية شمال سوريا

هديل هلال
نشر في: الخميس 10 أغسطس 2023 - 11:55 ص | آخر تحديث: الخميس 10 أغسطس 2023 - 11:55 ص

أعلنت الاستخبارات التركية، صباح الخميس، إلقاء القبض على 3 عناصر من تنظيم داعش، خلال تخطيطهم لتنفيذ عملية شمال سوريا.

وأفادت مصادر أمنية تركية، أن جهاز الاستخبارات التركي تمكن من تفكيك خلية إرهابية خطيرة، تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة شمال سوريا.

وأشارت وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، اليوم الخميس، إلى أن جهاز الاستخبارات ضبط بحوزة العناصر متفجرات وذخيرة.

والخميس الماضي، أعلن تنظيم داعش، مقتل زعيمه أبو الحسين القرشي، في اشتباكات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وزعم ممثل التنظيم الإرهابي، أن زعيم التنظيم قُتل خلال اشتباكات مع جماعة «هيئة تحرير الشام» في محافظة إدلب السورية، ولم يحدد التنظيم متى قتل زعيمه.

وأفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في نهاية أبريل الماضي، أن جهاز المخابرات الوطنية (MİT) قضى على زعيم داعش أبو الحسين القرشي، خلال عملية في سوريا.


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