كييف: القوات الجوية الأوكرانية شنت 10 غارات جوية خلال 24 ساعة

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شنت القوات الجوية الأوكرانية، 10 غارات جوية على مدار الـ24 ساعة الماضية، على قوة بشرية ومعدات روسية، وفقا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وجاء في تقرير نشرته وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم"، اليوم الخميس، نقلا عن هيئة الأركان العامة، أن إحدى الغارات الجوية استهدفت مجمعا للصواريخ المضادة للطائرات، فيما استهدفت أخرى مركزا للإمداد.

وأضافت هيئة الأركان العامة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، أنه في الوقت نفسه، شن العدو 3 غارات صاروخية و50 غارة جوية وأطلق 59 قذيفة صاروخية على مواقع تابعة للقوات الأوكرانية ومناطق مأهولة بالسكان.

وجاء في التقرير، أن الهجمات الروسية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين، وتدمير مبان سكنية ومنشآت بنية تحتية مدنية.

ولا يزال احتمال توجيه روسيا للمزيد من الغارات الصاروخية والجوية على الأراضي الأوكرانية بأكملها، كبيرا.

وجاء في التقرير، أن هناك 30 اشتباكا قتاليا وقع خلال اليوم الماضي.