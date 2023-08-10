المستشار الألماني يرفض رفع سن التقاعد في بلاده

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن رفضه لرفع سن التقاعد في بلاده.

وخلال حوار مع مواطنين في مدينة إرفورت شرقي ألمانيا، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي اليوم الخميس: "أنا على قناعة راسخة بأننا لم نعد في حاجة إلى الاستمرار في رفع سن التقاعد".

وأضاف شولتس: "من سيترك المدرسة حاليا في سن السابعة عشر سيكون أمامه خمسة عقود من العمل"، وأردف أنه إذا أراد أحد أن يعمل لفترة أطول، فينبغي أن يتمكن من فعل هذا "لكن ليس لأنه مفروض عليه بل لأنه أو لأنها يستطيع ذلك".

كان وزير مالية ولاية بادن-فورتمبرج دانيال باياز من بين الذين حذروا في الفترة الأخيرة من أنه لن يكون من الممكن الحفاظ على التقاعد المنتظم في سن الـ67 عاما بشكل دائم في حال استمر مستوى الازدهار على حاله' معربا عن اعتقاده بأن الاستمرار في العمل لفترة أطول أصبح أمرا يمكن تحمله على نحو متزايد في العديد من المهن.

يذكر أن الحد الأدنى لسن التقاعد سيرتفع تدريجيا من 65 إلى 67 عاما بدون خصومات من المعاش التقاعدي وذلك حسب الوضع القانوني الساري في ألمانيا حاليا. وستسري قاعدة التقاعد عند سن 67 عاما على مواليد عام 1964 وما بعدها.

ويستبعد الائتلاف الحاكم في ألمانيا حتى الآن أي رفع جديد لسن التقاعد عن هذا المستوى.

وأكد شولتس أن نظام تأمين المعاش القانوني له "مستقبل جيد"، وقال إن الجميع يمكنهم أن يثقوا في أن مستوى التقاعد سيظل مستقرا ولن ينخفض.