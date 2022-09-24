مصرع 17 شخصا في غرق مركب للمهاجرين الروهينجا قبالة ميانمار

لقي 17 شخصًا على الأقل مصرعهم في غرق مركب للمهاجرين الروهينجا قبالة ميانمار، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، صباح الخميس.

وقالت آلية التحقيق المستقلة الخاصة بميانمار، إن هناك أدلة قوية على أن الجيش والميليشيات التابعة له، يرتكبون «جرائم حرب متكررة ووقحة بشكل متزايد» في البلاد، بما في ذلك من خلال القصف الجوي العشوائي أو غير المتناسب على المدنيين.

وفي تقريرها السنوي الذي صدر الثلاثاء الماضي، قالت الآلية إن هناك أيضاً زيادة في عمليات الإعدام الجماعية للمدنيين والمقاتلين المحتجزين، وحرق المنازل والمباني المدنية على نطاق واسع وبشكل متعمد، مما أدى إلى تدمير قرى بأكملها في بعض حالات.

وأكد رئيس الآلية المستقلة، نيكولاس كومجيان، أن هناك أدلة تشير إلى «زيادة كبيرة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في البلاد، بما في ذلك هجمات واسعة النطاق ومنهجية ضد المدنيين».

وأضاف: «كل خسارة في الأرواح في ميانمار مأساوية، لكن الدمار الذي لحق بمجتمعات بأكملها من خلال القصف الجوي وإحراق القرى كان مروعا بشكل خاص».

وقالت الآلية إنها تستمر بتحقيقاتها النشطة في العنف الذي أدى إلى نزوح واسع النطاق للروهينجا من ميانمار خلال عامي 2016 و2017، وركزت في تقريرها على انتشار الجرائم الجنسية والجنسانية المرتكبة ضدهم في ذلك الحين.