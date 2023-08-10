منح المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، ومديره الفنان ياسر صادق، مساء اليوم الأربعاء، شهادات مشاركة وتميز واجتياز للورشة لكل المشاركين في الورش من الشباب.

وحضر التكريم كل من المدربين المشرفين على الورش وهم: الفنان أحمد مختار، والفنان خالد عبد السلام، والفنان صفوت حجازي، والفنان شادي سرور والدكتور عمرو عبد الله، فيما بلغ عدد المشاركين في الورش خلال الدورة السادسة عشرة أكثر من 140 متدربا من كل الأعمار.

وقال الفنان محمد رياض رئيس المهرجان: حرصت إدارة المهرجان هذا العام على أن يكون المتدربين على أعلى مستوى من الكفاءة العلمية، وقدمت إدارة المهرجان كل ما في وسعها من جهد لكي يحصل المتدربين على أكبر قدر من المعلومات في الورش الفنية وقدم رياض أيضا الشكر لكل القائمين على المجهود الرائع في هذه الورش.

ومن جانبه قدم الفنان ياسر صادق مدير المهرجان الشكر لرئيس المهرجان الفنان محمد رياض، الذي بذل أقصى ما في جهده في هذه الدورة العظيمة المختلفة نوعيا عن كل الدورات السابقة.

الجدير بالذكر أن الورش الفنية الثلاث بدأت هذا العام قبل أيام مهرجان المسرح المصري الفعلية بخمسة عشرة يوما لكي يحصلوا على أكبر عدد من التدريبات الفنية، حيث بلغ عدد المتقدمين لهذه الورش الفنية الثلاث حوالي ٧٠٠ في كل ورشة وتم تصفيتهم واختيار المؤهلين للمشاركة بشروط وضوابط وضعها المدربين.



حضر لحظات التكريم لفيف من الإعلاميين والصحفيين منهم: الناقد المسرحي محمد الروبي، الكاتبة الصحفية رشا عبد المنعم، منسق عام المهرجان ماجدة عبد العليم، المخرج السينمائى أشرف فايق، الناقد المسرحي باسم صادق، ومنسقي الورش بمهرجان المسرح المصري،هبة الله السيد، وسامر طارق ورئيس اللجنة الاعلامية المخرج والكاتب جمال عبد الناصر.