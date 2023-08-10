غرق مركب لمهاجرين من أقلية الروهينجا المسلمة يودي بحياة 17 شخصا

لقي 17 شخصا على الأقل حتفهم في حادث غرق مركب يقل مهاجرين من أقلية "الروهينجا" المسلمة قبالة سواحل ميانمار حينما كانوا يحاولون الفرار من البلاد.

وأفادت منظمات إغاثية، في بيان اليوم، بأن أكثر من خمسين شخصا من قرية "سيتوي" بولاية "راخين" أبحروا عبر مركب نحو ماليزيا، غير أن رحلتهم واجهت ظروفا صعبة وسط بحر هائج ما تسبب بغرق المركب، مضيفة أنها أنقذت ثمانية رجال أحياء، وانتشلت 17 جثة لغرقى، فيما اعتبر نحو 30 آخرين في عداد المفقودين.

وأوضحت أنها تواصل عمليات البحث عن المفقودين رغم عدم معرفة عدد الراكبين على وجه التحديد، فيما اقتادت الشرطة الناجين لاستجوابهم.

وتؤوي ولاية "راخين" في ميانمار نحو 600 ألف مسلم من أقلية الروهينجا حيث تعتبرهم سلطات نيبيداو مهاجرين غير نظاميين قادمين من بنغلادش ولو أنهم يعيشون في الولاية منذ أجيال، ويعانون من التمييز والحرمان من الجنسية والسفر والرعاية الصحية والتعليم.

ويقوم آلاف "الروهينغا" كل سنة برحلات بحرية محفوفة بالمخاطر من مخيمات بنغلاديش وميانمار سعيا للوصول إلى ماليزيا وإندونيسيا، خاصة بعد أن شن الجيش الميانماري في 2017 حملة قمع دامية ضد الأقلية أرغمت نحو 750 ألفا منها على الفرار من البلاد واللجوء إلى بنجلاديش، في عملية أدانتها دول عدة ومنظمات دولية على رأسها الأمم المتحدة التي اعتبرت ما تعرض له الأهالي "إبادة جماعية".