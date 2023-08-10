تراجع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في ألمانيا بالنصف الأول من 2023

أشارت تقديرات مركز أبحاث "اجورا انرجي فينده" إلى أن حجم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الذي أصدرته ألمانيا في النصف الأول من العام الحالي، تراجع بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وأوضح المركز، أن جمهورية ألمانيا الاتحادية أصدرت 340 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في الفترة بين يناير حتى يونيو الماضيين، مقارنة بـ 374 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي.



واطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، على الأرقام الموجودة لدى المركز الذي استند فيها إلى بيانات المكتب الاتحادي للبيئة، ومجموعة العمل المعنية بموازنات الطاقة.



يُذكر أن تحويل غازات الاحتباس الحراري إلى مكافئات ثاني أكسيد الكربون تسهل المقارنات بينها، ويعتمد التحويل على مساهمة كل نوع غاز في ارتفاع درجة حرارة الأرض قياسا إلى ثاني أكسيد الكربون.



وكان حجم الانبعاثات من الغازات الضارة بالمناخ الذي أصدرته ألمانيا في النصف الثاني من 2022 وصل إلى 372 مليون طن.



من جانبه، قال مدير فرع مركز الأبحاث في ألمانيا، زيمون مولر، معلقا على تراجع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في ألمانيا:" ليس هذا مدعاة للسرور، ذلك أن تراجع الانبعاثات ليس وراءه التغيير الهيكلي الذي نحتاج إليه، ولا يزال توسيع نطاق طاقة الرياح يسير ببطء أكثر من اللازم، كما أن قانون طاقة المباني لا يكفي لتحقيق أهداف المناخ في قطاع المباني".



ورأى مولر، أن التراجع يُعْزَى إلى الأسعار المرتفعة للغاز والكهرباء من ناحية الأمر الذي أدى انخفاض إصدار الانبعاثات، لاسيما في قطاع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مضيفا أن هدوء الوضع في سوق الكهرباء الأوروبي أدى من ناحية أخرى إلى تراجع توليد الكهرباء من الفحم ولاسيما في ألمانيا.