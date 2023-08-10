التشيك تشدد قانون تضارب مصالح الساسة

شددت جمهورية التشيك قانونا يستهدف منع الساسة من تضارب المصالح.

ووقع الرئيس بيتر بافيل على التعديل ليصبح قانونا يوم الخميس، وفقا لمتحدثة باسم الحزب في براغ.

يشار إلى أنه غير مسموح بالفعل لنواب البرلمان والوزراء بتشغيل محطات الإذاعة والتلفزيون أو إصدار الصحف والمجلات، كما أنه لا يسمح لهم بتلقي إعانات أو الدخول في عقود عامة.

ويعني هذا التعديل أنه لم يعد كافيا الآن أن يتم بصورة رسمية نقل هذه الأنشطة إلى من له علاقة بهم أو إلى صندوق ائتمان، كما تنطبق هذه القيود الآن أيضا على الرئيس.

ووصف النقاد التعديل بأنه "ليكس بابيس" لأنه موجه على ما يبدو ضد رئيس الوزراء السابق أندريه بابيس.

ووكل الملياردير أنشطته الريادية ، ومن بينها دار النشر "مافرا" ، إلى صندوقين ائتمانيين في عام 2017 ، لكنه لا يزال المستفيد من الأرباح. و

أكد "بابيس" - 68 عاما، على أن من يعتقدون أنه بالإمكان إبعاده عن المسرح السياسي مخطئون.