شرطة المرافق ترفع إشغالات ميدان محطة مصر في الإسكندرية

نفذت شرطة المرافق بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية في الإسكندرية، اليوم الخميس، حملة ميدانية، استهدفت ميدان محطه مصر، وشارع الإسكندراني، وتم خلالها رفع كل الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، والتي تعيق حركة المارة من المواطنين والسيارات.

وجاءت الحملة، بإشراف اللواء خالد البراوي مدير أمن الإسكندرية، ومتابعة اللواء صبري العزب، الحكمدار العام، واللواء خالد الدهشان مساعد المدير، والعميد أيمن بيومي، إدارة شرطة المرافق، والكول الأمني، وضباط مباحث قسم شرطة العطارين.

وفقًا لمصدر أمني لـ"الشروق"، تم وضع الإشغالات بوحدة الإيداع والحفظ، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار الحملات الميدانية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وحفظ الأرواح والممتلكات.