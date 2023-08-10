رئيس شعبة السجائر: التجار بيعطشوا السوق والزبون مش لاقي

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة السجائر، إنه سبق وأن حذر من أزمة السجائر من شهر يونيو الماضي، وطالب الحكومة وأعضاء مجلس النواب لإجراء تعديل التشريع الضريبي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «90 دقيقة»، تقديم الإعلامي حسام الدين حسين، والمذاع على قناة «المحور»، مساء الأربعاء، أن تباطؤ الحكومة سوف يزيد من سوء الأوضاع في هذا الملف، معقبًا: «أنا شايف اللي الحكومة مش شيفاه.. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»- على حد قوله.

وذكر أن السجائر المهربة تخطت 15% من السجائر الموجودة في السوق، فضلًا عن أنها مهربة، معقبًا: «غرقت مصر والتجار معطشين السوق والزبون مش لاقي».

ولفت إلى أنه تم ضبط كميات بضاعة في المخازن، أكثر من مخزون الشركة الشرقية للدخان، منوهًا أن هناك عددًا معروفًا من التجار لجأوا لتخزين السجائر منذ شهر يناير الماضي.

وأرجع استفحال أزمة السجائر وارتفاع أسعارها إلى ثلاثة أضعاف، إلى تصريحات رئيس لجنة الخطة والموازنة الذي أفاد فيه بعدم النظر إلى التعديل الضريبي إلا بحلول شهر أكتوبر المقبل، معتبرًا أنه تصريح غير مسئول.

وأشار إلى أن الشعبة بمثابة حلقة الوصل بين الشركات ووزارة المالية، موضحًا أن الشركات تعاني من خسائر في ظل ارتفاع سعر الصرف، الأمر الذي دفعه للاجتماع مع مسئول بوزارة المالية لحل هذه المشكلة، ولكن لم يتم تطبيق التعديل الضريبي، ما تسبب في سوء الأوضاع بالصناعة.