عائلات الأسرى الإسرائيليين: القمة المقبلة يجب ألا تكون استعراضا للمماطلة

أكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، أهمية القمة المقبلة كفرصة مصيرية وأخيرة لإبرام صفقة تنقذ الأرواح.

وجاء في بيان ألقته العائلات في "شاعر بيغن"، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواصل التدخل في مصير المختطفين من أجل الحفاظ على حكمه، وإذا استمر في المماطلة فإن مصير المختطفين سيكون في خطر".

وشددت العائلات على ضرورة تقديم الصفقة الشاملة التي من شأنها إعادة جميع المحتجزين، مؤكدة أن الوقت المتاح لتحقيق ذلك يوشك على النفاد.

وأضاف البيان: "إذا لم يتم إغلاق الخطوط العريضة للصفقة التي تضمن عودة الجميع، فإننا سنستعيد فقط الجثث، إن وجدت".

وختمت العائلات بيانها بمطالبة فريق التفاوض بإحضار الصفقة إلى طاولة الحكومة، ودعوة رئيس الوزراء إلى الحضور مستعدا للقمة المقبلة، التي ستُعقد يوم الخميس.

وأوضحت أن القمة يجب أن تكون مناسبة لتحقيق اتفاق ينهي الحرب ويضمن عودة الجميع، مشيرة إلى أن المماطلة المستمرة لن تؤدي إلى أي نتيجة ملموسة.