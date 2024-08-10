هنأ المؤلف مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين البطل المصري أحمد الجندي، الذي فاز بالميدالية الذهبية اليوم السبت، في لعبة الخماسي الحديث.

وكتب "العدل"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "العالمي المشرف لمصر والحائز على ذهبية الخماسي الحديث في باريس (أحمد الجندي) شكرا، شرفتنا ورفعت رؤوسنا للسماء بعد حالة إحباط عامة".

وتابع: "مصر تستطيع عندما تريد".

يذكر أن البعثة المصرية في أوليمبياد باريس تعيش اليوم حالة من السعادة الكبيرة بعد نجاح لاعبة مصر سارة سمير في الفوز بالميدالية الفضية في لعبة رفع الأثقال، واختتم اليوم بفوز أحمد الجندي بالميدالية الذهبية، ليكون نصيب مصر من الميداليات واحدة برونزية فاز بها اللاعب محمد السيد في المبارزة.



