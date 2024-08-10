 مقتل 40 جنديا روسيا في هجوم أوكراني على منصة للغاز بالبحر الأسود - بوابة الشروق
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مقتل 40 جنديا روسيا في هجوم أوكراني على منصة للغاز بالبحر الأسود

د ب أ
نشر في: السبت 10 أغسطس 2024 - 7:21 م | آخر تحديث: السبت 10 أغسطس 2024 - 7:21 م

أفادت تقرير بمقتل عشرات الجنود الروس جراء هجوم شنته القوات البحرية الأوكرانية على منصة للغاز في البحر الأسود.

وقالت وسائل إعلام أوكرانية إن قوات البحرية والمخابرات الأوكرانية قتلت نحو 40 جنديا روسيا في الموقع.

وتردد أن القوات الروسية كانت قد نشرت معدات وعددا من الأفراد في المنصة البحرية، بهدف التشويش على إشارات الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية لتعريض الملاحة المدنية للخطر.

وقال المتحدث باسم القوات البحرية الأوكرانية دميترو بليتنشوك لموقع برافدا الإخباري الأوكراني: "لا يمكننا السماح بمثل هذا الأمر".

وأكد أنه لم يكن هناك أي مدنيين في الموقع الذي كان خارج الخدمة بالفعل.

ونفذت وحدات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات البحرية الأوكرانية الهجوم.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من هذه المعلومات.


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