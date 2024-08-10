28874 طالبًا وطالبة استقبلتهم جامعة حلوان لاختبارات القدرات حتى 10 أغسطس

استقبلت كلية الفنون التطبيقية، اليوم، 399 طالبًا وطالبة لاختبارات القدرات، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الاختبارات حتى الآن إلى 9311 طالبًا وطالبة.

كما أدى 790 طالبًا وطالبة اليوم اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان. توزع المتقدمون على تخصصين: 462 طالبًا وطالبة في تخصص الفنون، 328 في تخصص العمارة، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا اختبارات القدرات حتى الآن إلى 12126 طالبًا وطالبة.

كما استقبلت كلية التربية الفنية بجامعة حلوان اليوم 313 طالبًا وطالبة لإجراء اختبارات القدرات للعام الدراسي الجديد. وبهذا يرتفع إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا اختبارات القدرات حتى اليوم إلى 1917 طالب وطالبة.

واستقبلت كلية التربية الموسيقية اليوم 89 طالبًا وطالبة لإجراء اختبارات القدرات الخاصة بها. وبهذا يرتفع إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين خضعوا لاختبارات القدرات بالكلية إلى 508 طلاب وطالبات.

كما استقبلت كلية التربية الرياضية للبنات اليوم 930 طالبة حيث شهد اختبارات اليوم الأول 560 طالبة، واختبارات اليوم الثانى 370 طالبة، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الطالبات اللاتي تقدمن لاختبارات القدرات منذ بدايتها إلى 2450 طالبة.

وقد استقبلت كلية التربية الرياضية للبنين اليوم 1297 طالبًا، ليرتفع إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للكلية حتى الآن إلى 4452 طالبًا.