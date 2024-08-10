 رئيس وزراء باكستان: مجزرة مدرسة التابعين همجية لم يسبق لها مثيل في التاريخ - بوابة الشروق
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رئيس وزراء باكستان: مجزرة مدرسة التابعين همجية لم يسبق لها مثيل في التاريخ

مروة محمد
نشر في: السبت 10 أغسطس 2024 - 4:09 م | آخر تحديث: السبت 10 أغسطس 2024 - 4:09 م

أدان رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، بشدة، اليوم السبت، الغارة الإسرائيلية على مدرسة تحولت إلى مأوى للفلسطينيين النازحين في مدينة غزة، مؤكدا أن الهجوم على مدرسة للأطفال هو عدوان صريح وهمجية لم يسبق لها مثيل في التاريخ.

ونقل الجناح الإعلامي لمكتب رئيس الوزراء الباكستاني، في بيان صحفي، عن رئيس الوزراء قوله، إن إسرائيل تجاوزت كل الحدود في عدوانها المفتوح.

ودعا رئيس الوزراء، المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر.

وكرر رئيس الوزراء الباكستاني مطالبة باكستان بمحاسبة إسرائيل على الإبادة الجماعية للفلسطينيين وجرائم الحرب.

وشدد على ضرورة فرض عقوبة صارمة على إسرائيل بسبب جرائمها الشنيعة، مع ضرورة تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني مجددًا دعم باكستان المعنوي والدبلوماسي الشامل للفلسطينيين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت، فجر اليوم السبت، مجزرة جديدة في مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة المئات.

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