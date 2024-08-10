حماس: رواية الاحتلال عن هوية شهداء مجزرة مدرسة التابعين مضللة وكاذبة

قالت حركة حماس إن رواية جيش الاحتلال عن شهداء مجزرة مدرسة التابعين في حي الدرج بمدينة غزة، بأنهم عناصر من حماس والجهاد الإسلامي، مضللة وكاذبة

وأضافت في بيان، أن من بين أكثر من 100 من المدنيين قتلهم الاحتلال بدم بارد في مجزرة مدرسة التابعين، أعلن جيش الاحتلال عن قائمة تضم 19 شهيدا زعم أنهم من نشطاء المقاومة، في محاولة لتبرير جريمته النكراء، في ظل الانتقادات الدولية الواسعة لها.

وأشارت إلى أن مزاعم جيش الاحتلال المذكورة ادعاءات كاذبة، ولا أساس لها من الصحة.

وذكرت حماس: «نؤكد أن الذين استشهدوا في مجزرة اليوم ، ليس بينهم مسلح واحد، وكلهم مدنيون تم استهدافهم وهم يؤدون صلاة الفجر، حيث تضم القائمة المذكورة أطفالا، وموظفين مدنيين، وأساتذة جامعات، ورجال دين، وغالبيتهم لا علاقة لهم بأي عمل سياسي أو عسكري».

وأوضحت أن مجزرة حي الدرج هي من بين آلاف المجازر التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة، واستهدف بها المدنيين العزل قاصداً ومتعمداً.

ولفتت إلى أن الاحتلال يتعمد نشر مثل هذه الأكاذيب بعد كل مجزرة يقوم بها لتبرير جرائمه البشعة، وهو ما بات مكشوفا لكل مراقب.

وارتكب جيش الاحتلال، فجر اليوم السبت، مذبحة داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن جيش الاحتلال قصف النازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر، وهذا ما رفع أعداد الشهداء بشكل متسارع.