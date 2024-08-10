يمتاز الأناناس بطعمه اللذيذ، بينما لا تحظى قشرته بنفس اللذة غير أن مختصين بالتغذية تحدثوا عن فوائد عصير قشر الأناناس؛ لحرق السعرات والتخلص من احتباس الماء بالجسم.

ونقلت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، عن حساب أفضل الوصفات الطبيعية يديره متخصصون بالتغذية، أن شراب قشر الأناناس بالقرفة والزنجبيل له فوائد متعددة.

وذكر أن المشروب يساعد على التخلص من الماء المحتبس بالجسم؛ نظرا لوفرة إنزيم البروميلين في العصير.

وأضاف الحساب، أن المشروب يملك القدرة على حرق السعرات الحرارية وتسريع عملية الهضم؛ نتيجة تفاعله مع العصارات الهاضمة بالمعدة.

وتابع أن المشروب يملك مذاقا سكريا يغني عن الحاجة لتناول السكريات المسببة للبدانة.

وتحدث الحساب، عن طريقة إعداد المشروب وتبدأ بتنظيف قشر الأناناس بعناية ثم غليه لربع ساعة مع عودين من القرفة وبعض الزنجبيل.

وأوضح الحساب، أن مادة العصير حين غليها توضع مع لترين من الماء قبل أن يتم حفظها، ومن الممكن شرب كوبين منها يوميا للحصول على فوائدها.