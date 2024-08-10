القطري معتز برشم يتوج ببرونزية الوثب العالي في أولمبياد باريس

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توج القطري معتز برشم بالميدالية البرونزية في منافسات الوثب العالي بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية «باريس 2024»، مساء اليوم السبت.

وفاز برشم بالميدالية البرونزية في أولمبياد باريس بعد اجتيازه ارتفاع 2.34 م، خلف الأمريكي شيلبي ماكوين و النيوزيلندي هاميش كير.

وتُعد هذه الميدالية الأولمبية الثانية للقطري معتز برشم، بعدما توج بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020.

وتعتبر هذه الميدالية الرابعة العربية في منافسات اليوم السبت، بعدما توج الثنائي المصري سارة سمير وأحمد الجندي بالميداليتين الفضية والذهبية على الترتيب في منافسات رفع الأثقال والخماسي الحديث، بالإضافة إلى تتويج الجزائري جمال سجاتي بالميدالية البرونزية في ألعاب القوى.