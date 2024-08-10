محافظ أسوان يتابع شفط مياه السيول من الميناء البري على الحدود المصرية السودانية

تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، جهود الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية، برئاسة سيد سعدي، في رفع كفاءة طريق قسطل الشرقي على الحدود المصرية – السودانية، عقب تعرضه لتشققات نتيجة سوء الأحوال الجوية وسقوط مياه الأمطار الغزيزة والسيول خلال الأيام الماضية، مشيداً بروح التكاتف والتلاحم بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وهو الذي يساهم بشكل مباشر في سرعة التعامل مع أي أحداث طارئة.

يأتي ذلك عقب استقرار الأحوال الجوية بعد موجه الأمطار والسيول.

وأشار رئيس مدينة أبو سميل، إلى التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، بقيادة المهندس عيد كرومر والتي شاركت الوحدة المحلية بالمعدات الثقيلة والخفيفة في أعمال تمهيد الطرق، وتعلية الجسور من خلال وضع التربة الزلطية؛ مما ساهم في إعادة فتح طريق قسطل بشكل كامل وعبور السيارات والمركبات والشاحنات.

وأضاف أنه تم أيضاً التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بقيادة المهندس عبدالصبور الراوي، حيث تم شفط كل كميات المياه الناتجة عن السيول من الطريق وفي ميناء قسطل البري، مؤكدا أن الوضع مستقر بالشكل المطلوب.