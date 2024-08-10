 واشنطن: تبادلنا معلومات استخباراتية مع النمسا بشأن قضية إلغاء حفلات تايلور سويفت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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واشنطن: تبادلنا معلومات استخباراتية مع النمسا بشأن قضية إلغاء حفلات تايلور سويفت

د ب أ
نشر في: السبت 10 أغسطس 2024 - 10:13 ص | آخر تحديث: السبت 10 أغسطس 2024 - 10:13 ص

قالت الحكومة الأمريكية، يوم الجمعة، إنها تبادلت معلومات استخباراتية مع السلطات النمساوية في قضية إلغاء حفلات تايلور سويفت بسبب تهديد إرهابي.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، عندما سئل في واشنطن: "نأمل ألا يفاجئ أحد أن الولايات المتحدة، بالطبع، لديها تركيز دائم على مهمتنا في مكافحة الإرهاب".

وأضاف: "نحن نعمل عن كثب مع الشركاء في جميع أنحاء العالم لرصد التهديدات وإجهاضها".

وتابع: "وكجزء من هذا العمل، تبادلت الولايات المتحدة المعلومات مع الشركاء النمساويين لتمكين إجهاض تهديد حفلات تايلور سويفت هناك في فيينا".

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