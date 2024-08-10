قال مدير الدفاع المدني في قطاع غزة رائد الدهشان، إن ما يحدث حاليا على الأراضي الفلسطينية مجازر بمعنى الكملة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الاحتلال اختار أن يتعامل مع المدنيين بالمجازر، بعدما أجبرهم على النزوح من المناطق الشمالية إلى وسط قطاع غزة.

وأوضح أن هؤلاء النازحين لجأوا إلى المدارس وكانوا بأعداد كبيرة، مشير إلى أنه أثناء صلاة الفجر اليوم في مدرسة التابعين جرى استهدافهم بثلاثة صواريخ.

وأشار إلى أن هذه المجزرة أدّت إلى سقوط 93 شهيدًا على الفور، جلهم من كبار السن والأطفال والنساء، مطالبًا بتوفير حماية مدنية للمواطنين في غزة.

ولفت إلى أنه فور وصول قوات الدفاع المدني إلى المكان، شعروا أن استخدام هذه المتفجرات كان بشكل كبير، وكانت حارقة وشديدة الانفجار، لافتًا إلى أنه كانت هناك أشلاء وأنهم تعاملوا مع قطع متناثرة.

ونوه بأن المواطنين وجدوا صعوبات في التعرف على أبنائهم وذويهم، لذلك جرى دفن معظم الشهداء في مقابر جماعية.

ولفت إلى أن الصواريخ التي أطلقها الاحتلال كانت غريبة من نوعها، وجرى استهداف المواطنين في مناطق مزدحمة، مؤكدا تسجيل إصابات كبيرة جراء المجزرة.