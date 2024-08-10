الزعيم الانفصالي الكتالوني كارلس بوجديمون يعود إلى المنفى بعد ظهوره في برشلونة

أفادت تقارير بأن الزعيم الانفصالي الكتالوني كارلس بوجديمون، المطلوب بموجب مذكرة اعتقال إسبانية، عاد إلى المنفى في بلجيكا بعد ظهوره لفترة وجيزة في برشلونة.

وكتب بوجديمون -61 عاما- مساء الجمعة على منصة إكس: "اليوم أنا في واترلو بعد بضعة أيام صعبة للغاية".

وقال إنه سافر "آلاف الكيلومترات في أيام قليلة" ولا يزال بحاجة إلى بعض الوقت للراحة. ولم يعلق بوجديمون في البداية على مستقبله السياسي

وفي الوقت نفسه، انتقد السياسي السلطات الأمنية الكتالونية، مشيرا إلى أنها أجرت ملاحقة بدوافع سياسية ضد أشخاص مقربين منه في كتالونيا.

وكان الأمين العام لحزب بوجديمون "معا من أجل كتالونيا" جوردي تورول، قد قال بالفعل إن بوجديمون عاد إلى بلجيكا.

وكانت الشرطة الكتالونية قد أكدت في وقت سابق أنها لا تعرف مكان وجود بوجديمون وأعربت عن شكوكها في بيان تورول.

ووصف بوجديمون "المطاردة الكبرى" التي بدأت مباشرة بعد خطابه المقتضب أمام أنصاره في وسط برشلونة يوم الخميس بأنها غير متناسبة على الإطلاق.

وفي منشوره على "إكس"، كرر بوجديمون أنه لم يكن ينوي أبدا الاستسلام أو السماح باعتقاله، بحجة أنه يتعرض للاضطهاد لأسباب سياسية وأن العفو الذي وافقت عليه الحكومة المركزية الحالية في مدريد للانفصاليين الكتالونيين يجب أن ينطبق عليه أيضا.

ويتهم قاضي التحقيق الإسباني بابلو لارينا، بوجديمون، باختلاس أموال عامة لمصلحته الخاصة فيما يتعلق باستفتاء الاستقلال في عام 2017، واستبعاده من العفو بسبب ذلك.