أحمد موسى يطالب بمحاسبة المسئولين عن إخفاقات البعثة الأولمبية: كفاية طبطبة ومجاملات

طالب الإعلامي أحمد موسى، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ بتقديم تقرير كامل للرأي العام يشرح ما حدث في باريس ولماذا لم تحقق البعثة الأولمبية الهدف المطلوب.

وقال خلال برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، موجها حديثه إلى الدكتور مصطفى مدبولي: «حضرتك معني بتوضيح ما حدث للرأي العام وما هي الإجراءات المتخذة؟ الوضع سيئ، والشعب المصري غاضب وزعلان جدًا، وعلى قدر الخسائر يكون الحساب، لا أحد فوق الحساب».

وانتقد نتائج المشاركات المصرية خلال دورة الالعاب الاولمبية في باريس، قائلا: «كفاية طبطبة وكفاية مجاملات.. هناك رؤساء اتحادات فشلوا تماما مجابوش ولا ميدالية صفيح وزي ما راح زي ما رجعوا».

واستنكر ما وصفه بـ «المجاملات والمحسوبية والعشوائية وغياب الانضباط داخل البعثة»، مستشهدا بواقعة المصارع محمد إبراهيم كيشو، قائلا: «أنت رايح تمثل بلدك لابد من الحساب والمحاسبة».

وطالب بمحاسبة المسئولين عن هذه النتائج وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب؛ تجنبًا لتكرار الإخفاقات، متابعا: «يجب أن يكون هناك حساب ومحاسبة، أنا أتحدث عن الثواب والعقاب، أنا أتحدث عن مجالس إدارات ورؤساء اتحادات، يجب أن يكون هناك حساب حتى لا يتكرر التقصير والفشل».