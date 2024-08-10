الحواس الخمس ورشة عمل في مكتبة مصر الجديدة للطفل غدا

أعلن الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة أن مكتبة مصر الجديدة للطفل سوف تنظم فى الساعة 12 من صباح غد الأحد ورشة عمل بعنوان الحواس الخمسه موجهه للأطفال من عمر 6 سنوات وحتى 12 عاما يتعرف خلالها الأطفال علي الحواس الخمسة وآلية تشغيلهم.

تتناول الورشة أهمية الحواس الخمس فهي الوسائل التي تستخدمها يوميا لاستكشاف وفهم العالم من حولك، إنها الرؤية، والشم، والسمع، والتذوق، واللمس.

تساعد هذه الحواس على التعرف على الأماكن والأشخاص والأشياء كل حاسة تستخدم جزءا معينا من جسمك لجمع المعلومات وإرسالها إلى عقلك للتفسير.