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أعداد جريدة الشروق
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تركيا ترفع الحظر على إنستجرام وتشير لاتفاق لقواعد إزالة المحتوى

إسطنبول - د ب أ
نشر في: السبت 10 أغسطس 2024 - 11:16 م | آخر تحديث: السبت 10 أغسطس 2024 - 11:16 م

أعادت تركيا إمكانية الوصول إلى منصة التواصل الاجتماعي ذات الشعبية إنستجرام اليوم السبت بعد ما يربو على أسبوع من حظرها، مشيرة إلى أن الشركة الأمريكية الأم "ميتا" وافقت على شروط أنقرة بشان قواعد إزالة المحتوى.

وكتب وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو عبر منصة إكس: "تم رفع الحظر عن إنستجرام".

ولم تعلق ميتا على الفور على النبأ.

وأضاف أورال أوغلو أن ميتا تشارك "حساسية" الحكومة التركية الآن فيما يتعلق بإزالة المحتوى المرتبط بالمجموعات التي تعتبرها أنقرة "إرهابية" مثل حزب العمال الكردستاني المحظور.


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