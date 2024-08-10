أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، توافر الأنسولين حاليًا بكميات وفيرة في السوق المحلي، قائلا: «الأنسولين أصبح متوفرا بشكل جيد جدًا، والأنسولين المحلي موجود بكميات وفيرة، والمستورد تم توفير 350 ألف جرعة وخلال الأسبوع الجاري سيدخل ما يقرب من مليون جرعة أو أكثر».

وشدد خلال تصريحات لبرنامج «الساعة السادسة» المذاع عبر شاشة قناة «الحياة» مساء السبت، أنه «خلال الأسبوع أو العشرة أيام المقبلة؛ لن تكون هناك شكاوى بشأن توافر الأنسولين المستورد»، مؤكدا أن «الأنسولين المصري متوافر بشكل جيد وحجم الإنتاج يغطي السوق المحلي».

وأكد أنه «مع بدايات شهر سبتمبر المقبل سيعود وضع السوق إلى كامل طبيعته كما كان قبل أزمة العملة الصعبة»، موضحا أن إعلان مدة الـ 3 أشهر التي أعلنتها الوزارة لحل أزمة نواقص الدواء بدأت بالفعل منذ شهر يونيو الماضي.

وأضاف أنه منذ شهر يونيو، وبعد حل أزمة توافر العملة الصعبة، بدأت كميات المواد الخام تدخل إلى المصانع، موضحا أن إعادة بناء المخزون واستئناف دورة التصنيع تتطلب من 3 إلى 4 أشهر.

وأشار إلى أن مشكلة نقص الأدوية تعود إلى الظروف الاقتصادية وعدم توافر العملة الصعبة خلال الفترة الماضية والتي أثرت على قدرة المصانع على الإنتاج، موضحًا أن مصر تصنع 91% من الأدوية محليًا، لكن المواد الخام تستورد بالعملة الأجنبية من الخارج.

وعلى صعيد توافر لبن الأطفال في السوق، أكد أن الدولة لديها مخزون احتياطي من لبن الأطفال يكفي لمدة 3 أشهر مقبلة.