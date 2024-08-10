الرئيس الإيراني الجديد يبقى على محمد إسلامي رئيسا لوكالة الطاقة الذرية فى البلاد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، اليوم السبت، أن الرئيس الإيراني المنتخب حديثا أبقى على محمد إسلامي - 67 عاما، فى منصبه رئيسا لمنظمة الطاقة الذرية في البلاد.

وقال الرئيس مسعود بزشكيان في خطاب إعادة تعيين إسلامى الذي نشرته وكالة الطلبة الإيرانية إنه أبقى على محمد إسلامي في منصبه "نظرًا لمؤهلاته وخبراته الإدارية القيمة وسجله التنفيذي".

وكان إسلامي شغل نفس المنصب في الإدارة السابقة لإبراهيم رئيسي الذي قُتل في حادث تحطم مروحية في مايو الماضى .

تأتي إعادة تعيين الرئيس بزشكيان لمحمد إسلامي في الوقت الذي مازالت تخضع فيه إيران لعقوبات صارمة فرضها الغرب في أعقاب انهيار الاتفاق النووي لعام 2015 الذي قيد الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات.

وكان بزشكيان صرح خلال حملته الانتخابية بانه سيحاول إنعاش الاتفاق النووي.